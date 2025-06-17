Скляр: Решение по второй АЭС будет принято осенью

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 17 июня 2025 года в кулуарах второго саммита "Центральная Азия – Китай" рассказал, когда будет принято решение по второй АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель премьер-министра заверил, что затягивать с решением никто не будет.

"Думаю, к осени уже будут какие-то цифры, какие-то данные, но, может быть, и раньше. Думаю, и по площадке тоже", – сказал Роман Скляр.

Журналисты поинтересовались, будут ли две атомные электростанции строиться параллельно, на что он ответил, что не планируется затягивать со строительством второй АЭС. Их стоимость будет известна в результате разработки технико-экономического обоснования.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".

Ранее в Агентстве по атомной энергии сообщили, что второе место в консорциуме заняла китайская компания, третье – французская и корейская. Сейчас Казахстан и "Росатом" обсуждают возможное привлечение экспортного финансирования со стороны России.