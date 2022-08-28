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Полицейский рассказал о спасении новорожденного из туалетной ямы

Полицейский рассказал, как вытащил новорожденного из туалета Фото: Zakon.kz
Полицеский Газиз Хамаскалиев спустился в яму, завернул малыша в свою рубашку и поднял на поверхность. Главной задачей героя было спасти ребенка, сообщает Zakon.kz.

Оперуполномоченный отделения криминальной полиции при управлении Турксибского района Алматы Газиз Хамаскалиев обнаружил малыша в яме уличного туалета. Он спустился вниз и поднял ребенка на поверхность.

По словам Газиза Хамаскалиева, группа полицейских прибыла во двор частного дома в темное время суток. Они достали фонарь и попытались разглядеть малыша.

Знаете, такая ситуация была. Как только мы посветили на ребенка фонариком, он услышал наши голоса и начал издавать звуки, как бы показывая: "Я здесь, я жив!"Газиз Хамаскалиев

Достать ребенка сверху у полицейских не получилось. За пять минут они разобрали деревянный пол.

Потом я предупредил ребят: если начну тонуть, то подкину ребенка, а их задача – поймать его. Когда спустился, взял его аккуратно. У меня была рубашка моя. В нее завернул. И все, о чем я думал тогда, – спасти ребенка. Ведь, как говорят, детей чужих не бывает.Газиз Хамаскалиев

Позже начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров вручил Газизу Хамаскалиеву благодарственное письмо и просил передать слова благодарности родителям за то, что воспитали такого отважного сына. Также полицейскому будет выплачена премия в размере трех должностных окладов.

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24 августа в яме уличного туалета полицейские обнаружили новорожденного ребенка, которого бросила туда 17-летняя мать. В настоящее время за жизнь новорожденного борются врачи.

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