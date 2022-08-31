Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста

Каким может быть курс тенге по отношению к доллару и рублю этой осенью, корреспонденту Zakon.kz рассказал экономист Арман Бейсембаев.

Каким будет курс доллара к тенге этой осенью?

Экономист Арман Бейсембаев считает, что нынешний курс доллара к тенге является равновесной точкой, в которой он в принципе может провести достаточно долгое время.

Стоит отметить, что на сегодняшний день средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге.

Я думаю, что курс нащупывает равновесную точку от 460 до 485 тенге. Это новый коридор колебаний, в котором мы будем находиться всю осень при текущих экономических обстоятельствах. Арман Бейсембаев

По словам эксперта, многие страны сейчас находятся в фазе рецессии.

Рецессия – это когда в стране падает производство, другими словами, замедляется темп экономического роста. А вслед за этим, как минимум, сразу же сокращается потребление энергии. От этого начинает проседает цена на нефть, потому что потребление энергии падает. При этом сейчас ОПЕК наращивает объемы добычи, так как ожидает, что потребление будет расти. Но если вдруг спрос на нефть просядет хотя бы в какой-то части, то на рынке произойдет падение цен на нефть, что сразу же приведет к ослаблению нашей национальной валюты, – пояснил Арман Бейсембаев.

При этом он уточнил, что это крайний сценарий. Пока ситуация стабильная, и «мы далеки от состояния паники и криков».

Эксперт объяснил, что сейчас на курс тенге влияют следующие факторы:

внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуации;

инфляционная ситуация;

цены на углеводороды.

Платежный и торговый балансы у нас хронически отрицательные. Грубо говоря, мы тратим больше, чем зарабатываем. Также мы покупаем больше, чем производим. У нас огромный перекос в сторону импорта. Работает следующая схема: добыли углеводороды, продали, получили иностранную валюту. На эту инвалюту пополнили бюджет, на нее же купили импорт. То есть вся инвалюта, которая приходит, тут же уходит. И это опять-таки один из факторов, который не позволяет курсу тенге укрепиться, – добавил эксперт.

Почему тенге такой слабый?

Когда нефть выросла почти до 130 долларов за баррель, тенге в принципе имел возможность уйти ниже 400, но не дали. Просто потому, что в той экономической системе, в который мы живем, нам не нужен слишком крепкий тенге. У нас бюджет не сверстается, перерасход Национального фонда идет. Мы будем тратить больше, а людям ведь нужно платить зарплаты. С другой стороны, наши основные экспортеры – это поставщики сырья. Они основные доноры нашего бюджета. Поэтому весь бюджет работает на то, чтобы поддержать наших экспортеров сырья. А для них чем слабее валюта, тем лучше, – ответил Арман Бейсембаев.

Как будет вести себя рубль?

Экономист отметил, что сейчас ситуация с рублем максимально неопределенная. Курс зависит от Центрального банка России, санкционной истории и от того, как ее будут преодолевать.

Я предполагаю, что рубль, скорее всего, ослабнет. Импорт пережат и задушен, при этом углеводороды – нефть и газ – у России продолжают покупать. Все приходит в инвалюте, российские компании захлебываются долларами, которые им платят за продажу углеводородов. При этом пользоваться ими не особо получается, как и конвертировать. И есть огромное давление на инвалюту, а поскольку импорт пережат, спроса на нее нет. Все зависит от того, как они все это будут расшивать. По мере этого курс рубля будет куда-то двигаться. Арман Бейсембаев

Экономист считает, что поведение валютной пары «рубль-тенге» будет зависеть от того, как будет вести себя тенге и рубль по отдельности. Если тенге будет стабильным, а рубль ослабнет, тогда «рубль-тенге» упадет. То есть в принципе есть потенциал возврата в прежние коридоры – 6-5,5 тенге за рубль.

Как лучше распорядиться своими сбережениями?

Если есть существенные сбережения, то какую-то часть нужно держать в тенге, чтобы получить высокий процентный доход. На него даже жить можно, если у вас достаточно крупная сумма. Арман Бейсембаев

Учитывая ситуацию с инфляцией, скорее всего, процентные ставки в Казахстане будут расти. И базовая ставка в 14,5% – это не последнее значение, считает эксперт.

Мы входим в тот период, когда инфляция будет ускоряться, потому что цены на плодовоовощную продукцию будут расти. По итогам июля инфляция уже 15% при процентной ставке в 14,5%. То есть инфляция уже выше процентной ставки. Весной, скорее всего, мы получим 16% или 17%, а значит, и процентную ставку придется повышать. Есть потенциал для роста и до 18% годовых. Значит, ставки по депозитам будут расти, поэтому этим можно воспользоваться. Арман Бейсембаев

При этом на долгосрочную перспективу и защиту своих сбережений, по словам Армана Бейсембаева, лучше иметь доллары.

Но когда вы покупаете доллары, нужно рассчитывать на то, что в ближайшие два, три года вы их трогать не будете. Ни в коем случае не нужно покупать доллары и продавать их через два месяца. У многих нет представления, что долгосрочно – это когда ты рассчитываешь минимум на три года, а не на три месяца, – заключил Арман Бейсембаев.

Напомним, 27 августа Министерство национальной экономики озвучило три сценария развития экономики Казахстана. По словам главы МНЭ Алибека Куантырова, в качестве основы для бюджетного планирования было предложено использовать базовый сценарий, при котором средняя цена нефти будет на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара на уровне 470 тенге.