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Появились новые подробности по рейдерскому захвату бизнеса в Алматы

задержание рейдерский захват Фото: Zakon.kz
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, 14 июля в отношении граждан Бабаева Рауана, Танашева Тимура, Абижанова Дастана и Алтыбасарова Ансара судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.

С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса. Преcc-служба АФМ РК

Досудебное расследование, по данным Агентства, продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Кроме того, как сказано в публикации, в АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.

Напомним, что в середине июля стало известно, что в Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур.

Злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью.

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Названы подозреваемые, промышлявшие рейдерскими захватами бизнеса в Алматы

Неделей ранее, 24 августа, в суде Алматы уточнили, что подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса продлили арест.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Алматы
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