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Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках

Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках Фото: МВД РК
Бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках.
Ерлан Тургумбаев был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, расследуемого Межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры, – сообщили в надзорном органе 31 августа в ответ на запрос Zakon.kz

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В январе 2022 года массовые протесты переросли в беспорядки. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. В стране был введен режим ЧП.

25 февраля указом президента Касым-Жомарта Токаева Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК.

17 августа он был освобожден от должности советника президента РК. На эту должность он был назначен в феврале текущего года.

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