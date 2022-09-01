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Нацбанку следует проявлять гибкость — Токаев про доступное кредитование

Токаев про доступное кредитование Фото: пресс-служба Национального Банка РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу заявил, что серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. 

Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются.Касым-Жомарт Токаев

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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