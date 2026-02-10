#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Финансы

Проблему высоких цен в Казахстане поднял Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:29 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства поручил усилить борьбу с инфляцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства спросил у председателя Национального банка Тимура Сулейменова, когда страна подойдет к однозначной цифре инфляции.

"Наша задача ниже 10% в этом году увидеть. Желательно 9% и ниже", – ответил Сулейменов.

Токаев подчеркнул, что инфляция сводит на нет все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан.

"Важно понимать, что рост цен – это не только социальная повестка, но и серьезная проблема макроэкономической нестабильности и ухудшения инвестиционного климата. Правительство, Нацбанк и АРРФР должны работать слаженно и эффективно, в рамках принятой программы совместных действия", – добавил президент.

Ранее мы сообщали, что под председательством главы государства в Астане началось расширенное заседание правительства.

Азамат Сыздыкбаев
