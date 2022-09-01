Токаев поручил ввести дифференцированные налоговые ставки в разных секторах
Фото: Zakon.kz
В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил новое предложение: он поручил перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики, сообщает Zakon.kz.
Глава государства отметил, что устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной налоговой политики.
Еще один приоритет – повышение эффективности налогового стимулирования. Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и разработки. Касым-Жомарт Токаев
По его словам, потребуется упростить специальные налоговые режимы, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.
В новом кодексе следует предусмотреть недопущение намеренного дробления организации с целью снижения налоговой нагрузки. Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.Президент Казахстана
Кроме того, ранее президент озвучил, что в стране в 2023 году появится новый Налоговый кодекс.
Новый Налоговый кодекс появится в Казахстане
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В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен.Касым-Жомарт Токаев
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