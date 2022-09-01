Руслан Желдибай рассказал, сколько денег получат казахстанцы из Нацфонда к 18-летию

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай объяснил выдвинутую президентом инициативу об отчислении 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия, сообщает Zakon.kz.

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