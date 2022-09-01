Руслан Желдибай рассказал, сколько денег получат казахстанцы из Нацфонда к 18-летию
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай объяснил выдвинутую президентом инициативу об отчислении 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия, сообщает Zakon.kz.
Глава государства в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия... По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тыс. детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тыс. долларов.Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай
Он отметил, что накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.
1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана.
Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.
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