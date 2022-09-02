Токаев запустил фундаментальные реформы – эксперт

Специальный детский фонд, куда будут перечислять половину инвестдоходов страны, должен стать дополнительным государственным щитом наших детей, а не заменой уже существующих социальных благ, высказал в комментариях Zakon.kz замдиректора Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев.

По мнению заместителя директора Института евразийской интеграции Азамата Байгалиева, нынешнее Послание президента Касым-Жомарта Токаева носит ярко выраженный антипопулистский и процедуральный характер.

В нем нет громких обещаний, но есть решения конкретных проблем, волнующих людей прямо сейчас. Надо отметить, что практически в течение всего лета аналитики выражали уверенность, что новое Послание будет полностью посвящено реформам в судебной и правоохранительной системах. И это тоже отчасти было заявлено в документе. Однако две главные "бомбы" взорвались в "социалке" и политике. И это несмотря на то, что важные социальные меры принимаются едва ли не каждый квартал, а политические реформы идут в режиме нон-стоп с января этого года. Заместитель директора Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев

– Так вот, первой "бомбой", безусловно, стала новость о создании специального детского фонда, куда государство намерено перечислять половину инвестиционных доходов страны, – подчеркнул эксперт. – Любопытно, что в одночасье было принято решение, о котором казахстанцы говорили десятилетия и кивали в сторону ОАЭ.

То есть, по сути, нужна была воля лидера для того, чтобы сломить сопротивление "прижимистого" госаппарата и начать напрямую инвестировать в будущие поколения. Можно предположить, что в определенный момент могут появиться "счетоводы", которые решат компенсировать расходы на детский фонд путем сокращения финансирования образовательных и жилищных программ. Надеюсь, президент и его Администрация этого не допустят. Фонд должен стать дополнительным государственным щитом наших детей, а не заменой тех социальных благ, которые уже существуют. Заместитель директора Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев

Вторая "бомба", по мнению эксперта, это предстоящие уже в ноябре этого года внеочередные президентские выборы.

После них, к слову, в нашей Конституции может быть закреплена уникальная практика однократного семилетнего правления главы государства. Многие понимали, что геополитические события и глобальная экономическая ситуация скажутся на ускорении внутренних политических событий в Казахстане. Поэтому выборы ожидались, тем более что Касым-Жомарт Токаев запустил фундаментальные реформы, которые сам и должен реализовать. Это его политическая и, очевидно, историческая роль. Заместитель директора Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев

– С другой стороны, несмотря на высокие рейтинги доверия главы государства, ему предстоит интенсивный электоральный процесс, в котором придется публично защищать свое видение будущего Справедливого Казахстана, – считает аналитик. – Общество, в свою очередь, тоже должно понять, насколько оно готово строить этот Справедливый Казахстан прямо сейчас.

По сути, ноябрьские выборы станут не просто "всенародным экзаменом" реформ президента Токаева, но и подтверждением его прагматичного взгляда на будущий Казахстан, резюмировал эксперт.