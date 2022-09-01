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Казахстанцы должны помогать скорейшей реализации Послания – Асия Шаримова

президент ТОО Фото: Асия Шаримова/Кокшетауский автобусный парк
Депутат Кокшетауского городского маслихата и президент ТОО "Кокшетауский автобусный парк" Асия Шаримова высказалась по поводу Послания главы государства, прозвучавшего 1 сентября текущего года, передает Zakon.kz.

По ее мнению, Послание вселяет надежду на позитивные изменения во многих сферах и дарит большую надежду на светлое будущее для граждан страны.

Президент поднял основные вопросы, которые волновали казахстанцев. Он выражался четко и уверенно, с планами на достойное будущее для граждан страны. Глава государства затронул все основные проблемы современного общества, охватив все социально важные сферы, волнующие народ. Земельные, дорожные вопросы, снижение пенсионного возраста женщин, увеличение пособий по уходу за ребенком, энергетика, тариф, сельское хозяйство, поддержка предпринимательства – все эти темы были подняты президентом. Также он объявил амнистию для тех, кто совершил преступление в январских событиях (кроме особо тяжких преступников). Проблема легализации автомобилей, ввезенных из-за рубежа, также была поднята главой государства, и в скором времени найдет решение. Правительству поручено, чтобы деньги Нацфонда поступали на спецсчет до достижения ребенком 18-летнего возраста, – сказала Асия Шаримова.

По мнению спикера, послание является началом политических перемен и инструментом единства народа Казахстана.

В Послании мы увидели искру веры в завтрашний день, поверили в будущее страны и единство народа. В целом, каждое Послание – это огромная уверенность в завтрашнем дне. Не за горами и политические перемены! Сначала пройдут внеочередные президентские выборы, затем изберут депутатов Парламента. Я желаю, чтобы все вопросы, поднятые в Послании, решились во благо народа, и работы по его реализации исполнялись системно. А мы, граждане Казахстана, должны помогать скорейшей реализации Послания, – подытожила она.

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Послание Токаева-2022 Акмолинская область Кокшетау
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