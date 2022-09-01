Счета для денег из Нацфонда на детей Казахстана откроют в инвалюте

Фото: Zakon.kz

Специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Это уточнил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

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