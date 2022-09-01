Счета для денег из Нацфонда на детей Казахстана откроют в инвалюте
Фото: Zakon.kz
Специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Это уточнил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.
Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.
Необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции.Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай
Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до их совершеннолетия. Деньги будут направлены на покупку жилья и получение образования.
По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тыс. детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тыс. долларов.Руслан Желдибай
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