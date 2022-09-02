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В Минюсте озвучили порядок проведения амнистии участников январских беспорядков

порядок проведения амнистии участников январских беспорядков Фото: Zakon.kz
Вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова объяснила, каким будет порядок проведения амнистии участников январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса вице-министр отметила, что нормы по амнистии будут содержаться в соответствующем законе.

Сейчас по алгоритму действий госорганами должен быть разработан проект закона, предусматривающий статьи, части статей Уголовного кодекса. Далее данный законопроект, как и любые иные законопроекты, будет рассматриваться и приниматься Парламентом. После чего люди будут подлежать амнистированию. То есть в любом случае это определенный нормотворческий блок работы. Вице-министр юстиции РК Алма Муканова

Конкретные сроки она не назвала. Сказала лишь, что Минюст совместно с Правительством начнут сбор предложений по исполнению этого поручения.

Все это называется общенациональным планом по реализации поручений президента. Там буквально каждая цитата, высказанная главой государства, оформляется, в какой форме она будет завершаться, кто будет являться ответственным исполнителем, соисполнителем и сроки реализации. Эти вещи будут обозначаться.Алма Муканова

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев объявил единовременную амнистию участникам январских событий. Президент заверил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

В Генпрокуратуре сообщили, что готовят список подлежащих амнистии.

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