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Будут ли менять Конституцию в связи с предложениями Токаева

изменения Конституция срок президент Фото: Zakon.kz
Для изменения президентского срока в Казахстане потребуется внести изменения в Конституцию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Данные предложения потребуют внесения изменений в Конституцию, потому что раздел Конституции о президенте содержит нормы, по которым срок полномочий составляет пять лет. Также имеется отдельная статья, которая гласит, что можно избираться не более двух раз. Эти две нормы должны подвергнуться соответствующим изменениям. Вице-министр юстиции РК Алма Муканова в кулуарах Мажилиса

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил, что внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью.

Он также предложил ввести ограничения на президентский мандат. По словам президента, он должен составлять семь лет с запретом на переизбрание.

Тамила Языкова
Послание Токаева-2022 МЮ РК Казахстан
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