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В Костанайской области прорабатывается вопрос объявления ЧС местного масштаба

лес Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Акиматом прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет" 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с.

Сводка оперативного штаба:

  • 2 сентября в 15:10 на территории Басаманского УЛХ (Кондратьевское лесничество, кварталы 4-6, 8-10, 15-17, 22,23,31,32 ), Семиозерное УЛХ (Калининское лесничество 92, 93, 110) произошло загорание деревьев (осина, сосна) и сухой травы.

  • 3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, площадь пожара превысила 9 400 га (Общая площадь лесной массива в Аулиекольском районе 40 тыс. га).

Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.

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Проведена эвакуация 1841 человека из с. Озерное (250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек), с. Лесное (363 человека).

тушение

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

пострадавшие

Фото: пресс-служба МЧС Костанайской области

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

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Начиная с 16:00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения с. Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), с. Лесное (1 жилой дом), с. Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы в итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строении.

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