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Смаилов о новых домах для пострадавших в Костанае: Надо сработать оперативно

премьер-министр Фото: Алихан Смаилов/скриншот видео
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал распоряжение в срочном порядке заняться вопросом строительства будущего жилья для пострадавших при пожарах в Костанайской области, передает Zakon.kz.
Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматом области начать работу по строительству типовых домов. Важно, что поручения даны. Теперь люди остались без крова и жилья. И нам надо оперативно сработать. Надо начинать чуть ли не с завтрашнего дня, – сказал Смаилов.

Ранее премьер-министр провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в регионе. По его словам, вопрос строительства жилья находится на личном контроле президента.

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2 сентября в регионе разгорелся пожар. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное. Погиб пожилой инвалид, 10 человек получили ожоги и другие травмы.

Эвакуированы тысячи людей. Открыта горячая линия.

Заведены уголовные дела.

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