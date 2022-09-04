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Акимат Алматы объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Костанайской области

Акимат Алматы объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Костанайской области Фото: пресс-служба акимата Алматы
В связи с пожаром в Костанайской области в Алматы начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры фронт-офиса Управления молодежной политики города Алматы совместно с Государственным фондом молодежной политики, Управлением предпринимательства и инвестиций, а также районными акиматами города Алматы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в пожаре в Костанайской области.

К сбору средств и необходимых продуктов питания, одежды и стройматериалов подключились предприниматели, районные акиматы. Сегодня в Костанайскую область отправятся четыре фуры с гуманитарной помощью. Мы собрали основные продукты питания – воду, сахар, масло, крупы, печенье, сухофрукты и др., а также одежду, школьные принадлежности, обувь для взрослых и детей. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

Акимат Алматы объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Сбор гуманитарной помощи и набор волонтеров проводятся с утра во всех восьми районах города, главным штабом сбора стал DEPO EVOLUTIONS PARK по адресу: ул. Байтурсынова, 22, к. 1. Ведется сбор продуктов питания, продуктов длительного хранения, медикаментов, средств гигиены, одежды и постельных принадлежностей.

Мы объединили городские волонтерские организации. Волонтеры фронт-офиса Управления молодежной политики, а также волонтеры Госфонда молодежной политики из числа студентов работали на пунктах приема гуманитарной помощи. Жители мегаполиса также не остались в стороне. Нам приносят одежду, детское питание. В настоящий момент волонтеры ведут прием и занимаются отправкой фур в Костанайскую область. Директор Государственного фонда молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек

Акимат Алматы объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Костанайской области

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Руководство Управления молодежной политики Алматы призвало горожан присоединиться к акции и помочь пострадавшим семьям в Костанайской области. Всех желающих оказать помощь, стать волонтером или помочь с обеспечением продовольствия организаторы просят звонить по телефону 87074387733 – руководителю фронт-офиса волонтеров города Алматы Нурсултану Болатұлы.

Кроме того, алматинские волонтеры будут участвовать в восстановительных работах, а также организовывать специальные склады для сбора грузов в Костанайской области и вести работы по раздаче помощи населению.

Жители Нур-Султана также собирают вещи и продукты питания в помощь жителям Костанайской области, пострадавшим от природных пожаров.

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Константин Вноровский
Алматы
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