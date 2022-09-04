Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в Костанайской области: при акимате создан информационный штаб

При акимате создан информационный штаб Фото: Instagram/qostanai_tjd
В связи с объявлением чрезвычайной ситуации по Костанайской области, вызванной сильным лесным пожаром, в регионе создан информационный штаб при акимате Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе акима Костанайской области.

Работой штаба руководит первый заместитель акима Гауез Нурмухамбетов. В состав включены представители Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента внутренних дел, прокуратуры и акимата Костанайской области, а также иные вовлеченные в работу госорганы.

Целью работы информационного штаба является обеспечение оперативной и достоверной информацией о ситуации в регионе. Для этого штаб имеет полномочия по координации поступающей информации от государственных органов, вовлеченных в тушение пожара, спасение и эвакуацию людей, размещение пострадавших в новых локациях, обеспечение правопорядка и сохранности имущества граждан. Пресс-служба акимата Костанайской области

Новость по теме

Алматинцы собирают помощь для пострадавших от пожаров в Костанайской области

Служба Центральных коммуникаций при президенте РК оказывает полное содействие, методическую поддержку информационному штабу по Костанайской области.

Штаб действует на период чрезвычайной ситуации по Костанайской области до полной стабилизации ситуации.

СМИ могут получать оперативную информацию по номеру информационного штаба, сотовый номер ответственного сотрудника – 8 (777) 796 00 50.

Новость по теме

Пожар в Костанайской области: помощь пострадавшим организовали в Нур-Султане

Лесные пожары в области бушуют несколько дней и перекинулись на населенные пункты. В результате этого, по последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил свыше 100 строений, более 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. В настоящее время борьба с разрушительной стихией продолжается.

Читайте также

Минсельхоз: Пожары в Костанайской области не нанесли серьезного ущерба АПК

Акимат Алматы объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Костанайской области

Пожар в Костанайской области: помощь пострадавшим организовали в Нур-Султане

Константин Вноровский
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Зодиак
Названы три знака зодиака, представителям которых повезет в начале сентября
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления