Пожар в Костанайской области: при акимате создан информационный штаб

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации по Костанайской области, вызванной сильным лесным пожаром, в регионе создан информационный штаб при акимате Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе акима Костанайской области.

Работой штаба руководит первый заместитель акима Гауез Нурмухамбетов. В состав включены представители Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента внутренних дел, прокуратуры и акимата Костанайской области, а также иные вовлеченные в работу госорганы.

Целью работы информационного штаба является обеспечение оперативной и достоверной информацией о ситуации в регионе. Для этого штаб имеет полномочия по координации поступающей информации от государственных органов, вовлеченных в тушение пожара, спасение и эвакуацию людей, размещение пострадавших в новых локациях, обеспечение правопорядка и сохранности имущества граждан. Пресс-служба акимата Костанайской области

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Служба Центральных коммуникаций при президенте РК оказывает полное содействие, методическую поддержку информационному штабу по Костанайской области.

Штаб действует на период чрезвычайной ситуации по Костанайской области до полной стабилизации ситуации.

СМИ могут получать оперативную информацию по номеру информационного штаба, сотовый номер ответственного сотрудника – 8 (777) 796 00 50.

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Лесные пожары в области бушуют несколько дней и перекинулись на населенные пункты. В результате этого, по последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил свыше 100 строений, более 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. В настоящее время борьба с разрушительной стихией продолжается.