В Костанайской области пострадавшим при пожарах восстановят документы вне очереди

Пострадавшим при пожарах в Костанайской области восстановят документы вне очереди. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе филиала НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области.

Как отметил директор областного филиала госкорпорации Миржан Жанабаев, сотрудники отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции готовы оказать помощь погорельцам.

Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН. Миржан Жанабаев

Директор филиала НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области уточнил адреса, куда могут обратиться пострадавшие:

в Аулиекольском районе – село Аулиеколь, ул. Жанибек батыра;

в Карасуском районе – село Карасу, ул. Комсомольская, д. 24.

Сотрудники готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед, прием пострадавших граждан осуществляется вне очереди. Миржан Жанабаев

Пожар в Костанайской области начался 2 сентября на территории двух лесничеств, в связи с чем было ограничено движение на дорогах.

3 сентября из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

По данным Оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства оценит ход работ по ликвидации пожаров.