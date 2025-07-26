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Происшествия

Пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетысу

урочище Кокмойын, область Жетысу, пожар, кадры с вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 15:21 Фото: Telegram/qr_tjm
Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана задействовали вертолет для тушения пожара в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июля 2025 года, рассказали в пресс-службе МЧС РК:

"В урочище Кокмойын Алакольского района произошло возгорание сухой травы на горной местности. К тушению привлечены силы и средства МЧС: 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства. Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащенный водосливным устройством".

Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной горной местностью.

"Пожарные продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания", – заключили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что более 40 человек эвакуировали в Петропавловске из горящего общежития.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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