Пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетысу

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана задействовали вертолет для тушения пожара в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июля 2025 года, рассказали в пресс-службе МЧС РК:

"В урочище Кокмойын Алакольского района произошло возгорание сухой травы на горной местности. К тушению привлечены силы и средства МЧС: 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства. Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащенный водосливным устройством".

Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной горной местностью.

"Пожарные продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания", – заключили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что более 40 человек эвакуировали в Петропавловске из горящего общежития.