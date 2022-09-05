Пожары в Костанайской области: выросло число пострадавших

Оперативный штаб МЧС РК предоставил оперативную информацию по природному пожару в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

На 20:00 5 сентября тушат пожары на пяти участках (в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино) в лесной зоне (общая протяженность кромки 5 км). Пострадал 91 жилой дом: 85 в селе Аманкарагай и шесть в селе Озерное.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 224 единиц техники, шести воздушных судов, пяти пожарных поездов и 2193 человек личного состава. Оперативный штаб МЧС РК

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (шесть человек местных жителей, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС). Все отпущены домой. Есть один погибший – мужчина 1935 года рождения.

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 109 сбросов воды.

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По данным РГП "Казгидромет", 5 сентября 2022 года на территории Аулиекольского района Костанайской области сохраняется высокая температура до +31°C, скорость ветра до 7 м/с.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га.

Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 57 пострадавшим, групповым форматом работы охвачены 45 детей. Оперативный штаб МЧС РК

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Подписан протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение акима Костанайской области об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Тушение продолжается.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 4 сентября площадь пожара уже превысила 43 тыс. га.