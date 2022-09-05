Рабочий визит президента в Костанайскую область показала Акорда

Видеоитог посещения президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Костанайской области представила Акорда, сообщает Zakon.kz.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область.

Глава государства провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Кроме того, Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество.

Глава государства призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

Также президент в ходе совещания дополнительно заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 4 сентября площадь пожара уже превысила 43 тыс. га.