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В Алматы повышен ранг пожара на Кок-Тобе

гора Фото: очевидцы
Популярный среди туристов как смотровая площадка, склон горы в юго-восточной части города горит второй час. Спасатели сообщают, что вынуждены привлечь к тушению городские власти, передает Zakon.kz.

Сообщается, что наращиваются силы и средства служб взаимодействия города.

В ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается, – отметили в пресс-службе.

Как уточняется, от пожарных автоцистерн протянуты магистральные линии, введены пожарные стволы, с огнетушащими веществами используются ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.

Позже стало известно, что огонь подбирался к частным домам, однако спасателям удалось локализовать угрозу.

Едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов к горе Кок-Тобе.

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Елена Беляева
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