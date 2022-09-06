В Алматы повышен ранг пожара на Кок-Тобе
Сообщается, что наращиваются силы и средства служб взаимодействия города.
В ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается, – отметили в пресс-службе.
Как уточняется, от пожарных автоцистерн протянуты магистральные линии, введены пожарные стволы, с огнетушащими веществами используются ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.
Позже стало известно, что огонь подбирался к частным домам, однако спасателям удалось локализовать угрозу.
Едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов к горе Кок-Тобе.