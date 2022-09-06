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В Алматы потушили пожар на Кок-Тобе

Кок-Тобе Фото: Zakon.kz
Сухая трава загорелась в Медеуском районе по улице Жанибекова на склоне горы. По предварительной информации, площадь пожара составила 3 га, сообщает Zakon.kz.
Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. Принятыми оперативными мерами в 20:22 достигнута полная локализация. В 20:35 пожар ликвидирован. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Жертв и пострадавших нет.

На месте было задействовано 19 единиц пожарной техники и поливомоечных машин и 130 человек личного состава.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на смотровую площадку и парк "Кок-Тобе".

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором виден дым в горах Алматы. В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предварительная площадь пожара – 1,5 га.

Позже стало известно, что огонь подбирался к частным домам, однако спасателям удалось локализовать угрозу.

Едва в 18:56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарные были вынуждены ехать на второй схожий вызов к горе Кок-Тобе. Затем ранг пожара был повышен, наращивались силы и средства служб взаимодействия города.

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Елена Беляева
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