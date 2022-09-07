Асет Чиндалиев раскрыл подробности закона о прокуратуре

Заместитель Генпрокурора РК Асет Чиндалиев на заседании в Мажилисе раскрыл подробности законопроекта, регулирующего деятельность надзорного органа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил замгенпрокурора, деятельность ведомства по новой редакции регулируется Конституционным законом.

В этой статье закреплены основные функции прокуратуры, а именно – осуществление высшего надзора, уголовного преследования от имени государства и представление интересов государства в суде. В законопроекте ("О прокуратуре". – Прим. ред.) мы не выходим за пределы конституционных позиций, а лишь конкретизируем и систематизируем надзорные и другие полномочия прокуратуры. Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

По его словам, законопроект состоит из семи глав и 48 статей. В первой главе изложены цели и принципы деятельности прокуратуры, правовые основы и другие вопросы; во второй главе уточняется система прокуратуры и определяется компетенция каждой из них.

Замгенпрокурора добавил, что полномочия прокуроров отражены в отдельной статье, в которой четко указываются, какие права и обязанности они имеют.

Третья глава посвящена пределам и формам высшего надзора. Законопроектом закрепляются три формы высшего надзора: проведение проверок, анализ состояния законности и оценка вступивших в силу актов. Проверку будем проводить по поручению президента, Генерального прокурора и решения прокуроров областей и районов. Асет Чиндалиев

По его словам, прокуроры могут назначить проверку только по четырем основаниям:

права людей, которые не могут защитить себя;

для защиты прав и ограниченного круга лиц;

если необходимо предотвратить угрозу для жизни и здоровья людей и безопасности страны;

по факту вмешательства в работу индивидуальных предпринимателей со стороны госорганов.

Что касается анализа состояния законности, то, согласно информации Асета Чиндалиева, такая форма наблюдения будет осуществляться камерально, то есть дистанционно, без посещения объекта.

При этом замгенпрокурора отметил, что анализ будет проводиться на основе статистических данных, источников информации, судебных материалов и других данных.

Проектом четко предусмотрено, по каким вопросам прокуратура будет рассматривать обращение, их общее количество – семь. При рассмотрении обращения и проведении проверки прокуроры вправе приостановить действия актов и должностных лиц до двух рабочих дней. И то, только в случае, если вред может быть нанесен жизни и здоровью человека, интересам государства. Асет Чиндалиев

Он отметил, что по обращению прокурор может лично провести проверку или поручить проверку уполномоченному органу.

14 июня стало известно, что Генеральная прокуратура РК разработала Конституционный закон "О прокуратуре".