В Атырау женщина пыталась спрыгнуть с 5-го этажа
На место происшествия прибыли участковые инспекторы полиции и открыли дверь квартиры. Вскоре они сняли женщину и спасли ее от гибели.
По словам капитана полиции Кобылана Мамитана и Нурсултана Абитова, каждая секунда была важна. Они действовали быстро, своевременно приняли решение.
2 сентября в столице девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки. Ее спас участковый инспектор полиции Куаныш Мирзаев.
21 августа в Атырау полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста. Полицейские в течение четырех минут убедили мужчину не делать этого.
13 августа карагандинец пытался спрыгнуть с шестого этажа жилого дома. 37-летний мужчина сначала спровоцировал в семье скандал, а потом решил совершить суицид.