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В Атырау женщина пыталась спрыгнуть с 5-го этажа

спасатели Фото: polisia.kz
32-летняя женщина заперлась в квартире своей матери. Затем она открыла окно, встала на кондиционер снаружи дома и хотела спрыгнуть вниз. Об инциденте заявили в полицию 7 сентября около 16:16, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли участковые инспекторы полиции и открыли дверь квартиры. Вскоре они сняли женщину и спасли ее от гибели.

По словам капитана полиции Кобылана Мамитана и Нурсултана Абитова, каждая секунда была важна. Они действовали быстро, своевременно приняли решение.

2 сентября в столице девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки. Ее спас участковый инспектор полиции Куаныш Мирзаев.

21 августа в Атырау полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста. Полицейские в течение четырех минут убедили мужчину не делать этого. 

13 августа карагандинец пытался спрыгнуть с шестого этажа жилого дома. 37-летний мужчина сначала спровоцировал в семье скандал, а потом решил совершить суицид.

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