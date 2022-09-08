В Казахстане пересмотрят политику по приему и обустройству кандасов

Политику по приему и обустройству кандасов на исторической родине пересмотрят в Казахстане. Это предусмотрено в рамках новой Концепции миграционной политики на предстоящие 5 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как отметили в ведомстве, в частности, планируется внедрить механизм определения места прибытия кандаса на этапе приема документов.

В рамках новой концепции в ведомстве также планируют принять меры по регулированию и стимулированию переезда этнических казахов в трудодефицитные регионы с предоставлением гражданства после определенного срока постоянного проживания в данном регионе.

Такой подход успешно практикуется в Германии, Израиле и России для регулирования процессов интеграции соотечественников в местный социум и использования их потенциала с учетом потребности национальной экономики. Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее стало известно, что в Казахстане появится специальная карта для успешных кандасов.