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Названо официальное количество кандасов в Казахстане

Названо официальное количество кандасов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 09:48 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 24 июня 2024 года, предоставили информацию об этнических казахах, вернувшихся на историческую родину и получивших статус кандаса, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июня, как уточнили в ведомстве, на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 7353 этнических казаха.

"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 135,7 тыс. этнических казахов", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК.

По данным Минтруда, прибывшие в страну с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • 49,4% – из КНР;
  • 34,4% – из Узбекистана;
  • 6,3% – из Туркменистана;
  • 5,4% – из Монголии;
  • 3,2% – из России;
  • 1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 июня число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, несовершеннолетние граждане – 31,2% и пенсионеры – 9,7%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 22,6% – среднее специальное образование, 55,3% – общее среднее образование и 5,2% – не имеют образования.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 июня 2024 года в регионы расселения переселено 1697 кандасов.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

  • Акмолинская область;
  • Абайская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Северо-Казахстанская область.

Как подчеркнули в Минтруда, кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1405 кандасам. В частности, 419 человек были трудоустроены на постоянную работу.

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Вместе с тем, как рассказали в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

"С 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 9569 заявлений от этнических казахов", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.

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О том, как будет создаваться и работать комиссия по приему кандасов, можете узнать здесь.

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