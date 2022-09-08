Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане

Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в кулуарах Мажилиса рассказала, в какую сумму обойдутся президентские и парламентские выборы в стране, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, в общей сложности на президентские и парламентские выборы ориентировочно уйдет 45 млрд тенге.

Президентские выборы планировались в 2024 году, и они заложены в бюджете на 2024 год. Но с учетом изменений и новых поручений в этом году будут выделяться деньги из резерва правительства. Сейчас ЦИК ведет расчеты. Это приблизительно 20 млрд тенге – на президентские (выборы. – Прим. ред.). Татьяна Савельева

Она объяснила, что расходы увеличились, в частности, из-за повышения минимальной заработной платы (МЗП).

Практически 90% всех расходов, связанных с выборами, – это заработная плата членов избирательных комиссий. На прошлых выборах участвовали 65 тыс. человек. В этом году будет свыше 70 тыс. (членов избирательных комиссий. – Прим. ред.). Татьяна Савельева

Вице-министр отметила, что расчет зарплат членов избирательных комиссий идет с учетом МЗП.

Когда мы проводили выборы в 2019 году, она (минимальная заработная плата. – Прим. ред.) была 42 500. В этом году – 60 тыс. Татьяна Савельева

Также она сообщила, что на парламентские выборы предусмотрен примерно такой же объем расходов.

Но с учетом того, что МЗП в следующем году будет 70 тыс. тенге, (расход на парламентские выборы. – Прим. ред.) будет порядка 25 млрд тенге. Татьяна Савельева

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.