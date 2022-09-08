Бывшая первая ракетка мира разводится с мужем-миллиардером

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп и македонский миллиардер Тони Юруц решили развестись. Пара провела гражданскую свадьбу в сентябре 2021 года, а год спустя планировала обвенчаться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание рrosport.ro, в семейных отношениях теннисистки и бизнесмена наступили трудные времена в связи с тем, что Симона Халеп не бывает дома, становясь участницей различных турниров по всему миру. Источник утверждает, решение о разводе принято совместно.

Как добавляет спортивное издание, Халеп и Юруц с самого начала семейной жизни договорились жить с одним условием: в случае бракоразводного процесса не будут делить имущество, каждая сторона уходит с тем, с чем пришла.

Симона Халеп вышла замуж за румынского миллиардера в сентябре 2021 года. Эту свадьбу ожидали почти два года, в 2019 году отец теннисистки был против ее замужества, ссылаясь на продолжение карьеры дочери.

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