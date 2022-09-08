Трехнедельных павлинят показали в Алматинском зоопарке

В социальных сетях зоопарк Алматы поделился радостной новостью – у них три недели назад на свет появились павлинята с королевскими коронами, сообщает Zakon.kz.

Видео с трехнедельными малышами и их мамой опубликовали в telegram-канале зоопарка.

В администрации отметили, что пол детишек станет известен, когда павлинята начнут обретать окрас.

6 сентября администрация Алматинского зоопарка сообщила сразу две радостные новости: 28 июля у пары жирафов – Хана и Сулу – родился малыш, которому еще не выбрали имя (был объявлен конкурс); 30 июля у лошадей Пржевальского – Бурабая и Жуманкул – родилась жеребенок Кармэла.