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Трехнедельных павлинят показали в Алматинском зоопарке

Трехнедельных павлинят показали в Алматинском зоопарке Фото: скриншот видео
В социальных сетях зоопарк Алматы поделился радостной новостью – у них три недели назад на свет появились павлинята с королевскими коронами, сообщает Zakon.kz.

Видео с трехнедельными малышами и их мамой опубликовали в telegram-канале зоопарка.

В администрации отметили, что пол детишек станет известен, когда павлинята начнут обретать окрас.

6 сентября администрация Алматинского зоопарка сообщила сразу две радостные новости: 28 июля у пары жирафов – Хана и Сулу – родился малыш, которому еще не выбрали имя (был объявлен конкурс); 30 июля у лошадей Пржевальского – Бурабая и Жуманкул – родилась жеребенок Кармэла.

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Алматы
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