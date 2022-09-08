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Множество нарушений найдено в работе столичного аэропорта

аэропорт Фото: Zakon.kz
Служба внутреннего аудита Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК провела проверку деятельности АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", передает Zakon.kz.

Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на котором рассмотрены итоги аудиторской проверки компании.

Аудитом были установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта – преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и т.д. Пресс-служба МИИР РК

Кроме того, советом директоров указано на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания.

По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и, в целом, проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов.

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