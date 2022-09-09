Что известно о новом короле Карле III
Он дольше всех в истории Британии (с 1958 по 2022 год) являлся принцем Уэльским и наследником трона. Большую часть жизни был известен как принц Чарльз.
Фото: Instagram/theroyalfamily
В момент рождения около Елизаветы находились акушерка, четыре врача и анестезиолог. Чарльз стал первым внуком короля Георга VI. В честь рождения принца был произведен 41 артиллерийский залп.
Фото: Instagram/theroyalfamily
От 5 до 8 лет получал домашнее образование, которым занималась его гувернантка Кэтрин Пиблз.
26 июля 1958 года Чарльзу был присвоен титул принца Уэльского. Однако формальная церемония инвеституры, в ходе которой Елизавета II возложила на голову сына венец принца Уэльского, прошла только 1 июля 1969 года в замке Карнарвон в Уэльсе.
В 1970-е годы Чарльз начал принимать участие в общественной жизни Великобритании. Он принял участие в заседаниях Палаты лордов, а также стал первым за 300 лет членом королевской семьи, присутствовавшим на заседании Кабинета министров.
Фото: Instagram/theroyalfamily
В 1971-1976 годах Чарльз находился на воинской службе. Прошел курс обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте.
Чарльза интересовала должность генерал-губернатора Австралии. Однако из-за конституционного кризиса в этой стране в 1975 году отказался от этих планов.
Принц Чарльз активно занимается благотворительностью. Он состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур.
После смерти своего отца принца Филиппа в 2021 году Чарльз унаследовал его титулы и стал, соответственно, 2-м герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.
Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл – внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена, однако Аманда своего согласия на брак не дала.
За год до женитьбы на принцессе Диане Чарльз встречался с ее старшей сестрой Сарой Спенсер.
Фото: Instagram/lady.diana._
Развод с принцессой Дианой стал скандальным и не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского. От этого брака есть два сына — Уильям и Гарри.
Через 8 лет после развода принц Чарльз женился второй раз на своей давней любовнице Камилле Паркер Боулз.
Фото: Instagram/theroyalfamily
Принц Чарльз – активный игрок в поло, любит охоту и рыбалку.
Фото: Instagram/theroyalfamily
Увлекается рисованием и пишет акварельные картины.
В течение нескольких лет принц был владельцем продуктового магазина, для которого лично отбирал экологически чистые продукты.
Чарльз является поклонником сериала «Доктор Кто».
Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.
Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.