Что известно о новом короле Карле III

В момент рождения около Елизаветы находились акушерка, четыре врача и анестезиолог. Чарльз стал первым внуком короля Георга VI. В честь рождения принца был произведен 41 артиллерийский залп.

Он дольше всех в истории Британии (с 1958 по 2022 год) являлся принцем Уэльским и наследником трона. Большую часть жизни был известен как принц Чарльз.

26 июля 1958 года Чарльзу был присвоен титул принца Уэльского. Однако формальная церемония инвеституры, в ходе которой Елизавета II возложила на голову сына венец принца Уэльского, прошла только 1 июля 1969 года в замке Карнарвон в Уэльсе.

От 5 до 8 лет получал домашнее образование, которым занималась его гувернантка Кэтрин Пиблз.

В 1970-е годы Чарльз начал принимать участие в общественной жизни Великобритании. Он принял участие в заседаниях Палаты лордов, а также стал первым за 300 лет членом королевской семьи, присутствовавшим на заседании Кабинета министров.

В 1971-1976 годах Чарльз находился на воинской службе. Прошел курс обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте.

Чарльза интересовала должность генерал-губернатора Австралии. Однако из-за конституционного кризиса в этой стране в 1975 году отказался от этих планов.

Принц Чарльз активно занимается благотворительностью. Он состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур.

После смерти своего отца принца Филиппа в 2021 году Чарльз унаследовал его титулы и стал, соответственно, 2-м герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.

Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл – внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена, однако Аманда своего согласия на брак не дала.

За год до женитьбы на принцессе Диане Чарльз встречался с ее старшей сестрой Сарой Спенсер. Фото: Instagram/lady.diana._

Развод с принцессой Дианой стал скандальным и не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского. От этого брака есть два сына — Уильям и Гарри.