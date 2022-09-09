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Что известно о новом короле Карле III

Карл Фото: Instagram/theroyalfamily
После кончины Елизаветы II престол унаследовал ее старший сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 8 сентября. Самые интересные факты о Чарльзе – в материале Zakon.kz.

  • Он дольше всех в истории Британии (с 1958 по 2022 год) являлся принцем Уэльским и наследником трона. Большую часть жизни был известен как принц Чарльз. 

    мама

    Фото: Instagram/theroyalfamily

  • В момент рождения около Елизаветы находились акушерка, четыре врача и анестезиолог. Чарльз стал первым внуком короля Георга VI. В честь рождения принца был произведен 41 артиллерийский залп.

семья

Фото: Instagram/theroyalfamily

  • От 5 до 8 лет получал домашнее образование, которым занималась его гувернантка Кэтрин Пиблз.

  • 26 июля 1958 года Чарльзу был присвоен титул принца Уэльского. Однако формальная церемония инвеституры, в ходе которой Елизавета II возложила на голову сына венец принца Уэльского, прошла только 1 июля 1969 года в замке Карнарвон в Уэльсе.

  • В 1970-е годы Чарльз начал принимать участие в общественной жизни Великобритании. Он принял участие в заседаниях Палаты лордов, а также стал первым за 300 лет членом королевской семьи, присутствовавшим на заседании Кабинета министров.

работа

Фото: Instagram/theroyalfamily

  • В 1971-1976 годах Чарльз находился на воинской службе. Прошел курс обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте.

  • Чарльза интересовала должность генерал-губернатора Австралии. Однако из-за конституционного кризиса в этой стране в 1975 году отказался от этих планов.

  • Принц Чарльз активно занимается благотворительностью. Он состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур.

  • После смерти своего отца принца Филиппа в 2021 году Чарльз унаследовал его титулы и стал, соответственно, 2-м герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским.

  • Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл – внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена, однако Аманда своего согласия на брак не дала.

  • За год до женитьбы на принцессе Диане Чарльз встречался с ее старшей сестрой Сарой Спенсер.

    Чарльз

    Фото: Instagram/lady.diana._

  • Развод с принцессой Дианой стал скандальным и не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского. От этого брака есть два сына — Уильям и Гарри.

  • Через 8 лет после развода принц Чарльз женился второй раз на своей давней любовнице Камилле Паркер Боулз.

Камилла

Фото: Instagram/theroyalfamily

  • Принц Чарльз – активный игрок в поло, любит охоту и рыбалку.

фото

Фото: Instagram/theroyalfamily

  • Увлекается рисованием и пишет акварельные картины.

  • В течение нескольких лет принц был владельцем продуктового магазина, для которого лично отбирал экологически чистые продукты.

  • Чарльз является поклонником сериала «Доктор Кто».

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

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