Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый король взял имя Карл III (Charles III). После смерти Елизаветы II престол унаследовал принц Чарльз, передает Zakon.kz.

Смерть матери стала моментом огромной печали для меня и для всех членов нашей семьи, – заявил король.

Карл III стал кроме Британии королем еще 14 независимых государств - Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки, пишет Sky.

Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года (на фото он принимает этот титул в ходе официальной церемонии в 1969).

Утром 8 сентября состояние здоровья Елизаветы II значительно ухудшилось. И этой же ночью королева умерла на 97 году жизни.

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Трон официально перешел принцу Чарльзу. Дата церемонии пока не назначена.

Газета The Guardian опубликовала порядок действий в случае смерти монарха в Великобритании.