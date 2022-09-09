Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление
Смерть матери стала моментом огромной печали для меня и для всех членов нашей семьи, – заявил король.
Карл III стал кроме Британии королем еще 14 независимых государств - Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки, пишет Sky.
Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года (на фото он принимает этот титул в ходе официальной церемонии в 1969).
Утром 8 сентября состояние здоровья Елизаветы II значительно ухудшилось. И этой же ночью королева умерла на 97 году жизни.
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