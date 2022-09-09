Четырех тигрят из России выпустят в Казахстане для возрождения популяции

На Восточном экономическом форуме в РФ гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев заявил, что планируется выпустить в Казахстане на первом этапе четырех разнополых особей из России, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, скорее всего, это будут подросшие в реабилитационном центре тигрята.

5 сентября президент России Владимир Путин сказал, что Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году. Российский лидер заявил, что число тигров в мире за 12 лет выросло на 40%. В тигриных заповедниках России появятся дополнительные охранные зоны.

Туранского тигра называют также каспийским и закавказским. Он обитал на территории от Турции до Западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии. Это было крупное животное. Взрослые самцы весили 170-240 кг и достигали 270-290 см в длину. Тигрицы мельче самцов.

В 2021 году обсуждался вопрос о том, сколько особей планируется привезти в Казахстан к 2024 году. Программой предусмотрено от 10 до 20 зверей, необходимых для формирования начальной популяции.