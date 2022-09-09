Каким было сотрудничество Казахстана и Великобритании в годы правления Елизаветы II

Практически сразу между двумя странами установились теплые и дружественные отношения. Монарх не раз отмечала социальное развитие, демократию и экономический рост независимого Казахстана. Zakon.kz побеседовал с политологом и узнал, что еще тесно связывает двух стратегических партнеров.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II умерла на 97-м году жизни 8 сентября в замке Балморал.

Монаршая особа запомнилась всем как сильный политический деятель, опытный дипломат, самая влиятельная женщина мира и самая старейшая королевская особа из списка правивших и действующих монархов. Ее считают эталоном безукоризненных манер и достойного поведения, иконой стиля.

За годы правления Елизаветы II в Букингемском дворце побывали тысячи важных и значимых персон – от звезд бомонда до главных политических фигур, глав государств. Не был исключением и Казахстан. Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев посещал Великобританию 9 раз: в 1991, 1992, 1994, 1997, 2000, 2006, 2012, 2013 и 2015 годах.

Во время последней встречи с Елизаветой II в ноябре 2015 года Назарбаев особо отметил большое количество соглашений, заключенных сторонами по итогам официального приема. Он также подчеркнул, что Казахстан играет особую роль в "наведении мостов" в рамках международного сотрудничества.

Фото: akorda.kz

Елизавета II в свою очередь высоко оценила итоги официального визита Назарбаева в Лондон. Она отметила, что эта встреча послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Великобританией.

В 2019 году королева Елизавета II поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах.

"Я желаю всего наилучшего вам и народу Казахстана, а также с нетерпением ожидаю продолжения прекрасных отношений между нашими странами", – написала королева Великобритании казахстанскому лидеру.

Доктор исторических наук, специалист в области международных отношений и политических наук Мара Губайдуллина считает, что уход королевы Великобритании Елизаветы II – печальная новость для многих людей в мире, так как уходит целая эпоха, связанная с событиями XX века не только в Великобритании, но и во всем мире.

Для Казахстана это событие своего рода для осмысления и нашего пути в современной истории. В этом году мы отмечаем 30-летие двусторонних отношений. Великобритания одна из первых мировых держав поддержала наш путь к независимости и политическому суверенитету. Королева Елизаветы II, принимая верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан, одновременно была свидетелем роста и нашего государства. Политолог Мара Губайдуллина

После заявления в декабре 1991 года о поддержке нового государства – Республики Казахстан – уже в январе 1992 года официально были установлены дипломатические отношения, и к концу этого же года открыто посольство Великобритании в Алматы.

В то время оно располагалось в одном здании с посольствами ФРГ и Франции. Это показательный факт, так как шел процесс создания Европейского союза – нового интеграционного объединения, и Европа стремилась так консолидироваться на дипломатическом уровне.

Для Казахстана в первые годы Независимости очень важна была поддержка Великобритании, так как она являлась важнейшим финансово-экономическим и политическим центром мира. Как член Совета Безопасности, Великобритания поддержала вхождение РК в систему ООН и тем самым открыла путь в международное сообщество. Более того, эта страна наряду с другими ядерными державами – США, Россией, Францией и Китаем – выступила гарантом безопасности Казахстана на Будапештском саммите ОБСЕ 5 декабря 1994 года. Политолог Мара Губайдуллина

Как поясняет специалист, подписанный Казахстаном Договор о нераспространении ядерного оружия стал основой для последующего Меморандума о гарантиях безопасности Казахстана.

Казахстан и Великобритания с тех пор активно сотрудничают в сфере безопасности как по ядерным вопросам, так и в борьбе с международным терроризмом, по решению афганской проблемы в ЦА и т.д. Великобритания активно взаимодействует с РК в деле развития казахстанского миротворческого потенциала.

Политолог отметила, что трансатлантическое измерение внешней политики Казахстана достаточно стабильно. И это не в последнюю очередь благодаря отношениям с Великобританией.

Великобритания очень быстро стала иностранным инвестором в Казахстане. В настоящее время это третий по величине инвестор, крупные британские компании ведут свой бизнес в Казахстане. Следует отметить, Великобритания и Казахстан сотрудничают для создания вспомогательной инфраструктуры и коммерческой деятельности для трансевразийского транспортного коридора и коридора Шелкового пути. Как известно, в 2017 году через станцию Достык и территорию Казахстана по Шелковому пути пошли первые контейнерные поезда из Китая в Лондон. Политолог Мара Губайдуллина

Как подчеркивает политолог, в ряду крупных направлений экономического сотрудничества Казахстана – нефтяной сектор.

Нефтяные компании – BG, Shell и BP, Каспийский энергетический вектор остаются ключевыми в отношениях. Royal Dutch Shell и Ernst&Young являются членами Совета иностранных инвесторов при президенте РК.

Также сотрудничество в авиасекторе, как известно, британская АЕ Systems владеет 49% акций казахстанской авиакомпании Air Astana.

Среди важных встреч и договоренностей отмечены встречи Первого Президента с королевой Елизаветой II как в рамках государственных визитов, а их насчитывается девять, так и с целью продвижения инвестиционных и финансовых интересов казахстанской стороны. Наши связи укрепились с ЕБРР после таких переговоров с президентом Европейского банка реконструкции и развития Жаном Лемьером в Лондоне в присутствии королевы, как и обсуждение вопросов энергетического сотрудничества. Политолог Мара Губайдуллина

Также Лондонская биржа металлов, где ведутся торги золотом и цветными металлами Казахстана, остается местом притяжения казахстанского бизнеса. И это неудивительно, отмечает политолог. Так как основные статьи казахстанского экспорта составляют цветные металлы, ферросплавы, химические продукты, уголь, сырая нефть и нефтепродукты, зерновые. А Казахстан импортирует из Великобритании промышленное оборудование, электроаппаратуру, оптические и медицинские приборы, медикаменты, авиаприборы и запчасти, стальные конструкции, считает эксперт.

Великобритания продолжает оставаться в десятке крупнейших торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. Соединенное Королевство также входит в шестерку крупнейших инвесторов Казахстана. Были в истории наших отношений определенные проблемные ситуации, как, например, Великобритания не допускала Казахстан к председательствованию в ОБСЕ из-за претензий по нарушениям прав человека. После визита президента и личных встреч на высшем уровне была сделана уступка, и наша страна заняла пост председателя ОБСЕ в 2010 году. Мара Губайдуллина

Казахстан тоже посещали члены королевской семьи – наследник британского престола принц Чарльз – а теперь король Великобритании, его сестра принцесса Анна, принц Эндрю – герцог Йоркский, являвшийся специальным представителем Великобритании по вопросам торговли и инвестиций и другие.

В 2013 году состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Казахстан. По словам политолога, он стал основой для начала стратегического партнерства двух стран.

Экс-британский премьер-министр Тони Блэр долгое время был зарубежным консультантом правительства Казахстана.

"Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, которой удалось институционализировать сотрудничество через создание Казахстанско-Британской межправительственной комиссии с широким спектром деятельности. Сегодня стоит вопрос о переформатировании соглашения о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в связи с выходом этой страны из ЕС. Возможно, это произойдет уже с приходом нового премьер-министра Лиз Трасс", – заявила Губайдуллина.

Сотрудничают Казахстан и Великобритания и в научном направлении.

С 2001 года в Алматы функционирует Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ), партнерами которого являются ведущие вузы Великобритании.

На сегодняшний день по программе "Болашак" в Великобритании обучается порядка 300 студентов.

Посольство Великобритании активно работает в этом направлении, большую помощь оказывает Британский совет, который активно участвует в реализации программы "Болашак", – заключила эксперт.