Король Великобритании продлил траур по Елизавете II

Король Карл III уточнил, что траур нужно соблюдать с момента сообщения о кончине королевы Елизаветы II, включая 7 дней после ее похорон. Об этом говорится на официальном сайте королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Дата похорон Елизаветы II пока неизвестна.

Траур должен соблюдаться королевской семьей, персоналом королевского двора и военнослужащими, которые выполняют церемониальные обязанности.

Флаги в королевских резиденциях были приспущены в четверг, 8 сентября. Они останутся приспущенными до конца траура в Великобритании.

Приспущенные флаги в королевских резиденциях не распространяются на Королевский штандарт и королевский штандарт в Шотландии, когда король находится в резиденции.

9 сентября прозвучат залпы в Гайд-парке Королевской конной артиллерией и в Лондонском Тауэре.

Все королевские резиденции будут закрыты до окончания похорон королевы.

Онлайн-книга соболезнований доступна на королевском сайте.

Тысячи жителей Великобритании в память о королеве Елизавете II несут цветы к ее резиденциям.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.