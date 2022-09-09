Король Великобритании продлил траур по Елизавете II
Дата похорон Елизаветы II пока неизвестна.
Траур должен соблюдаться королевской семьей, персоналом королевского двора и военнослужащими, которые выполняют церемониальные обязанности.
Флаги в королевских резиденциях были приспущены в четверг, 8 сентября. Они останутся приспущенными до конца траура в Великобритании.
Приспущенные флаги в королевских резиденциях не распространяются на Королевский штандарт и королевский штандарт в Шотландии, когда король находится в резиденции.
9 сентября прозвучат залпы в Гайд-парке Королевской конной артиллерией и в Лондонском Тауэре.
Все королевские резиденции будут закрыты до окончания похорон королевы.
Онлайн-книга соболезнований доступна на королевском сайте.
Тысячи жителей Великобритании в память о королеве Елизавете II несут цветы к ее резиденциям.
8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.
Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.
Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.