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Король Великобритании продлил траур по Елизавете II

Елизавета II Фото: royal.uk
Король Карл III уточнил, что траур нужно соблюдать с момента сообщения о кончине королевы Елизаветы II, включая 7 дней после ее похорон. Об этом говорится на официальном сайте королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Дата похорон Елизаветы II пока неизвестна.

Траур должен соблюдаться королевской семьей, персоналом королевского двора и военнослужащими, которые выполняют церемониальные обязанности.

Флаги в королевских резиденциях были приспущены в четверг, 8 сентября. Они останутся приспущенными до конца траура в Великобритании.

Приспущенные флаги в королевских резиденциях не распространяются на Королевский штандарт и королевский штандарт в Шотландии, когда король находится в резиденции.

9 сентября прозвучат залпы в Гайд-парке Королевской конной артиллерией и в Лондонском Тауэре.

Все королевские резиденции будут закрыты до окончания похорон королевы. 

Онлайн-книга соболезнований доступна на королевском сайте.

Тысячи жителей Великобритании в память о королеве Елизавете II несут цветы к ее резиденциям.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

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