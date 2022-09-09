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Мухтар Тлеуберди посетил посольство Великобритании в Казахстане

Посетил Посольство Великобритании в Казахстане Фото: МИД РК
Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил посольство Великобритании в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

От имени министерства и от себя лично Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II и оставил запись в книге соболезнований, передает пресс-служба МИД РК.

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Казахстан и Великобритания активно сотрудничают в сфере безопасности как по ядерным вопросам, так и в борьбе с международным терроризмом, по решению афганской проблемы в ЦА и т.д. Великобритания активно взаимодействует с РК в деле развития казахстанского миротворческого потенциала.

Нефтяные компании – BG, Shell и BP, Каспийский энергетический вектор остаются ключевыми в отношениях. Royal Dutch Shell и Ernst&Young являются членами Совета иностранных инвесторов при президенте РК.

С 2001 года в Алматы функционирует Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ), партнерами которого являются ведущие вузы Великобритании.

На сегодняшний день по программе "Болашак" в Великобритании обучается порядка 300 студентов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге соболезнований посольства Великобритании в Казахстане.

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