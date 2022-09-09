Президент посетил посольство Великобритании в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге соболезнований посольства Великобритании в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Как следует из сообщения Акорды, глава государства посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал.

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