Супругу Карла III Камиллу будут называть королева-консорт

Камилла, герцогиня Корнуольская, не будет королевой Великобритании. Она стала королевой-консортом (то есть королевой-партнершей). Об этом заявили в Букингемском дворце сразу после смерти Елизаветы II и объявления преемника – короля Карла III, сообщает Zakon.kz.

Чем же статус королевы отличается от статуса королевы-консорта?

Прежде всего тем, что титул королевы, как правило, унаследованный. Например, Елизавета II получила его от отца – короля Георга VI, датская королева Маргрете II – от короля Фредерика IX. Титул же королевы-консорта – приобретенный и даруется супруге действующего монарха, если он посчитает это нужным. Супруг Елизаветы II Филипп, к слову, в свое время отказался от титула короля-консорта в пользу титула принца. Эксперты сходятся во мнении, что он никогда не придавал особого значения подобным статусам.

Во-вторых, королева-консорт не разделяет суверенную власть, а также не обладает политическими и военными полномочиями. То есть не имеет голоса в принятии важных государственных решений.

Основная задача королевы-консорта – поддерживать своего правящего супруга и активно участвовать в общественной жизни: патронировать благотворительные фонды, посещать с официальными визитами различные культурные и социально значимые организации, инициировать соответствующие им мероприятия. Иными словами, Камилла будет продолжать заниматься тем же, чем сейчас.

Камилла Розмари Шанд родилась в Лондоне 17 июля 1947 года. Она имеет дворянское происхождение и была старшим ребенком в семье майора Брюса Шанда и его супруги Розалинд.

Она была первым ребенком. Родителей Камиллы часто приглашали в Букингемский дворец на торжества. Чтобы привить детям аристократические привычки, они постоянно приглашали нянь и гувернанток. По отзывам, Камиллу уже тогда мало интересовали развлечения высшего общества. Всему этому она предпочитала езду на лошадях и игры с мальчишками.

Родители, видя это, решили отдать дочь в пансион Дамбреллз, который был известен своей железной дисциплиной. После него Камилла поступила еще в одно образовательное заведение – в школу Куинс Гейтс, которая славилась тем, что готовила жен для британских аристократов. Камилла провела там три года. Вернувшись, начала вести праздную жизнь. Ее попытка покончить с этим и найти работу не увенчалась успехом. Из дизайнерского бюро, куда она устроилась секретарем, ее выгнали за опоздания.

Фото: Instagram/ theroyalfamily

Круговорот вечеринок все же закончился, когда Камилла встретила Эндрю Паркер-Боулза.

Но роман, пылкий поначалу, вскоре стал молодому человеку в тягость. Он вернулся к прошлым привычкам, проводя время с разными барышнями и забывая о возлюбленной.

Камилла мучилась от обиды и ожидания предложения руки и сердца. Однако всему есть предел. Когда Эндрю в очередной раз начал новую интрижку, сообщив, что отправляется по военным делам, девушка порвала с ним.

В 1970 году Камилла Шанд познакомилась с принцем Уэльским Чарльзом на матче поло в Большом парке Виндзора. Принц Чарльз возился со своим любимым пони. Камилла спросила его о том, не маловата ли для него эта "лошадка".

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В 1971 году Чарльз поступил на службу в Военно-Морской флот.

В 1972 году он решился сделать девушке предложение руки и сердца. Она отказала, к облегчению королевской семьи. Священный кодекс монаршей семьи не допускал свадьбы будущего короля с нецеломудренной женщиной.

В 1973 году Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера Боулза. Когда в 1974 году у нее родился сын Том, крестным ребенка стал принц Чарльз, в 1978 году – дочь Лора Роуз.

Камилла снова начала встречаться с Чарльзом. Эндрю Паркер-Боулз не имел ничего против. Супруги договорились, что брак будет свободным, и личное время каждый будет распределять так, как заблагорассудится.

Фото: Instagram/ theroyalfamily

Женитьба принца на леди Диане Спенсер в 1981 году ненадолго прервала их отношения, которые были снова возобновлены после рождения второго сына Чарльза – принца Гарри в 1984 году.

В 1995 году брак Камиллы с Эндрю Паркером Боулзом закончился разводом.

В 1996 году принц Чарльз и принцесса Диана официально развелись – в 1992 году парламент Англии объявил о разрыве их отношений. После гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году Чарльз и Камилла появились вместе на публике в январе 1999 года. Камилла сопровождала принца на благотворительных мероприятиях.

9 апреля 2005 года в ратуше Виндзора состоялась гражданская церемония заключения брака принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. Принц Чарльз стал первым членом британской королевской семьи, заключившим брак по гражданскому, а не церковному обряду по причине того, что для него и супруги брак является вторым.

После гражданской церемонии в часовне Святого Георгия Виндзорского замка состоялась церемония церковного благословения, в которой приняли участие королева Елизавета II, герцог Эдинбургский Филипп и другие члены королевской семьи.

После свадьбы Камилла стала именоваться ее королевским высочеством, герцогиней Корнуольской.

На королевском сайте обновилась информация о Камилле Розмари Шанд. Говорится, что ее Величество королева-консорт (ранее Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуольская) поддерживает своего мужа, бывшего принца Уэльского, а ныне Его Величество короля, в выполнении его работы и обязанностей. Она также берет на себя общественные обязательства от имени благотворительных организаций, которые она поддерживает.

Фото: Instagram/ theroyalfamily

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.