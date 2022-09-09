Король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Также он получает титул герцога Корнуолльского, сообщает Zakon.kz.

Об этом Карл III, который стал монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II 8 сентября, объявил в специальном обращении к нации.

Трансляцию вел YouTube-канал GBNews.

Такое заявление означает первое место в престолонаследовании.

Титул принца Уэльского носил сам Карл III до того, как взошел на престол. До смерти королевы Елизаветы II его именовали принц Уэльский Чарльз. Его сыновья также именовались принцами Уэльскими, но номинально. Сейчас Уильям получил этот титул официально.

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Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые "продолжают устраивать свои жизни за рубежом".

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.