Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Король Карл III объявил сына Уильяма Фото: Instagram/PoW
Король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Также он получает титул герцога Корнуолльского, сообщает Zakon.kz.

Об этом Карл III, который стал монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II 8 сентября, объявил в специальном обращении к нации.

Трансляцию вел YouTube-канал GBNews.

Такое заявление означает первое место в престолонаследовании.

Титул принца Уэльского носил сам Карл III до того, как взошел на престол. До смерти королевы Елизаветы II его именовали принц Уэльский Чарльз. Его сыновья также именовались принцами Уэльскими, но номинально. Сейчас Уильям получил этот титул официально.

Новость по теме

Супругу Карла III Камиллу будут называть королева-консорт

Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые "продолжают устраивать свои жизни за рубежом".

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

Читайте также

Король Карл III впервые обратился к нации

Супругу Карла III Камиллу будут называть королева-консорт

ЕС официально приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Константин Вноровский
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления