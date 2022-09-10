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Стала известна дата похорон королевы Великобритании

королева Фото: royal.uk
Информацию подтвердил Букингемский дворец. Королева будет погребена в мемориальной часовне своего отца Георга VI в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, передает Zakon.kz.

Тело королевы до Лондона будет сопровождать ее дочь, принцесса Анна. День будет объявлен выходным для всех британцев.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Кроме того, Карла III объявят королем еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу и Ямайки.

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