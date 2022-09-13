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Багдат Мусин объяснил сбой информационной системы электронного правительства

система сбой комментарий Мусин Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил сбой информационной системы, который более чем на сутки парализовал инфраструктуру электронного правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял премьер-министр Алихан Смаилов. Он напомнил, что 3 августа произошел сбой информационной системы, который более чем на сутки парализовал инфраструктуру электронного правительства.

В этой связи он поинтересовался у главы МЦРИАП, какие принимаются меры по бесперебойности работы информационных систем.

Мы проверили данный сбой, проанализировали. Это было в связи с тем, что произошел сбой ряда информационных систем. В 14:00 работоспособность большинства систем была восстановлена без потери данных граждан. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

По его словам, для обеспечения стабильной работы электронного правительства в 2023 году планируется построение независимой инфраструктуры центров обработки данных, основного и резервного центра обработки данных.

3 августа сообщалось, что из-за сбоя в серверном центре АО "НИТ" временно приостановлен прием клиентов в ЦОНах и спецЦОНах Казахстана.

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