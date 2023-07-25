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Утренний сбой со связью объяснил Мусин: Я сам жаловался

Утренний сбой со связью объяснил Мусин Фото: pexels
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал сбой со связью Kcell, отметив, что сам с утра жаловался на неполадки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, произошел десятиминутный сбой.

"Я сегодня перед заседанием правительства звонил Есекееву (Куанышбек. - Прим.ред.), председателю правления "Казахтелеком", сам жаловался. Я тоже езжу, проверяю. Я ехал из дома, и у меня Kcell оборвался. Я начал звонить, приехал сюда. Дозвонился и спросил его. Он мне через две минуты перезвонил и сказал, что действительно есть технический сбой продолжительностью 10 или 15 минут. Я сейчас поеду на место и более конкретную информацию у него запрошу. У них сейчас ведется работа по переключению 4G, 3G на 5G. В этот момент какие-то технические сбои могут быть".Багдат Мусин

Журналисты поинтересовались, почему ни "Казахтелеком", ни оператор связи не предупредили клиентов о том, что связь может ухудшиться по техническим причинам.

"Давайте так, "Казахтелеком" – это отдельная организация. Мы являемся регуляторами. У меня такое же возмущение было в адрес "Казахтелекома", председателя. Поэтому, если этот конкретный случай брать, нужно, наверное, внести законодательную поправку, которую мы будем тоже инициировать. Обяжем операторов в случае сбоев более пяти минут, что они обязаны информировать через СМИ. Давайте это сделаем, я готов".Багдат Мусин

При оценивании мобильной связи в Казахстане министр попросил опираться на международные рейтинги.

"Давайте опираться на рейтинг спидтеста (Speedtest Global Index. - Прим.ред.). Международный рейтинг говорит о том, что Астана поднялась на 35 позиций. Мы 35 городов обогнали. Даже обогнали Токио. Но не я же этот рейтинг формировал".Багдат Мусин

11 июля Багдат Мусин рассказал президенту, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего.

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МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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