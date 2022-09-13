Мусин посоветовал разговаривать с телефонными мошенниками на казахском языке

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что ему тоже звонили телефонные мошенники, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у министра, звонили ли ему телефонные мошенники. Глава ведомства ответил, что в таких случаях он отвечает им на государственном языке.

Да, звонили, у меня элементарный ответ. Я как только получаю такой звонок, отвечаю на казахском языке, и они кладут трубку. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Также Мусин в кулуарах правительства рассказал, что сделано в Казахстане для борьбы с интернет-мошенниками.

Министерство цифрового развития совместно с телеком-операторами проводит работу для того, чтобы была блокировка именно подменных номеров. Там суть мошенничества именно в том, что звонок идет из других стран. Наши операторы его видят как обычный звонок, это наш номер телефона, вывешен в роуминг, оттуда звонок. Это новый вид мошенничества. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Он добавил, что любое мошенничество вне закона и этим вопросом занимаются правоохранительные органы, но в части блокировки именно звонков из роуминга профильное министерство ведет работу с операторами связи.

На сегодня, по его словам, подписан меморандум, проведено тестирование технологий, готовность которых высокая.

Мы интегрируем это и введем. Но домашние телефоны – это область ответственности "Казахтелекома", там тоже будем проводить соответствующую работу. Министр Багдат Мусин

Мошенники умудряются придумывать новые способы обмана. Наиболее уязвимыми остаются люди старшего поколения и молодежь. Они активно используют сервисы подмены телефонных номеров, вишинг, фишинг и еще множество уловок.