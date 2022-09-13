Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В ОДКБ прокомментировали ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия, Армения, Азербайджан Фото: Zakon.kz
Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) высказался по поводу боевых столкновений в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновений есть погибшие и раненые. В ОДКБ считают, что применение силы неприемлемо.

Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, – говорится в сообщении.

В ОДКБ оценили усилия России в прекращении огня на линии соприкосновения с 09:00, 13 сентября. МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Штаб ОДКБ организовал работу для урегулирования ситуации.

В ОДКБ выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления раненым.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

Армения обратилась к России, ОДКБ и в Совет Безопасности ООН за помощью.

Ирина Лукичева
ОДКБ Азербайджан Армения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления