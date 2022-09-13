В ОДКБ прокомментировали ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) высказался по поводу боевых столкновений в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновений есть погибшие и раненые. В ОДКБ считают, что применение силы неприемлемо.

Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, – говорится в сообщении.

В ОДКБ оценили усилия России в прекращении огня на линии соприкосновения с 09:00, 13 сентября. МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Штаб ОДКБ организовал работу для урегулирования ситуации.

В ОДКБ выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления раненым.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

Армения обратилась к России, ОДКБ и в Совет Безопасности ООН за помощью.