Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан предпринять шаги к деэскалации конфликта, сообщает Zakon.kz.

Об этом во время брифинга заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Дюжаррик отметил, что Гутерриш обеспокоен сообщениями о возобновлении столкновений на границе двух государств.

Он призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

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