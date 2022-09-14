Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий напомнил, что в декларациях предыдущих форумов настойчиво осуждались радикализм, насилие и конфликты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, было подчеркнуто, что какой бы идеей они не прикрывались, такие действия никаким образом не могут быть оправданы.

Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. Встреча религиозных лидеров в сегодняшний сложный период за одним столом имеет важное значение – они показывают всему миру, человечеству, что можно прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Казахстан приступил к реализации амбициозной программы реформ и что ее успех в большей степени зависит от солидарности между нашим многонациональным и многоконфессиональным государством, от мира и согласия на нашей земле.

Мы строим Новый Казахстан для того, чтобы сделать нашу страну справедливой и процветающей. Поэтому мы делаем акцент и на политической трансформации нашей страны. Наша новая экономическая политика будет также делать акцент на более справедливом распределении национального дохода и повышении благосостояния всего народа, без исключения. Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном уровне.

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Также президент предложил продвигать идеи духовных ценностей в цифровую эпоху.

По словам главы государства, санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем, поэтому в такие моменты мы должны возвращаться к гуманитарным идеям.