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Жительница Талдыкоргана упала с балкона пятого этажа

женщина балкон 5 этаж полиция расследование Фото: freepik
В ночь на 10 сентября 27-летняя жительница Талдыкоргана упала с балкона пятого этажа многоэтажного дома. Как рассказали Zakon.kz в полиции Жетысуской области, идет расследование по факту доведения до самоубийства.

Информация о трагедии получила огласку в социальных сетях. Мама погибшей на странице в Instagram обратилась к свидетелям и следственным органам для детального изучения произошедшего.

В квартире она проживала с гражданским мужем и своей 8-летней дочерью. В тот вечер между ними был конфликт... Около 3 часов ночи позвонил зять и сказал, что моей дочери больше нет в живых, – говорится в сообщении автора.

Также, как сказано в публикации, "на руках и ногах были ссадины и синяки".

По его словам, она сама спрыгнула с балкона со словами "смотри за моей дочерью" и упала на козырек 1 этажа, затем на землю. Он спустился вниз, поднял ее и стал тащить в сторону дороги и звать на помощь, после чего люди с 1 этажа вызвали скорую, а по приезде диагностировали смерть. Он говорит, что ругал ее за то, что она курила, и именно из-за этого все началось, – заключила автор.

Тем временем в полиции Жетысуской области уточнили, что назначен ряд экспертиз. Также известно, что дело взято на особый контроль.

Расследование по факту проводится согласно ст. 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). Уголовное дело находится в производстве следственного отдела полиции Талдыкоргана. Организованы все необходимые следственные действия.Пресс-служба ДП Жетысуской области

3 сентября житель Алматинской области нанес экс-супруге 22 ножевых ранения.

В августе в Кызылорде пьяный мужчина избил жену до смерти.

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