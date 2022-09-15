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Глава "КазАлкоТабак": Спрос на сигареты пошел вверх – контрафакт уже начали завозить

... Фото: depositphotos
Председатель Ассоциации "КазАлкоТабак" Амиржан Калиев поделился мнением касательно борьбы с табакокурением в Казахстане, о повышении акцизов и появившемся контрафактном товаре.

– Амиржан Кашкарбаевич, в Казахстане появились поддельные контрафактные сигареты. Такого раньше не было. Некоторые специалисты отмечают, что дело в недавнем повышении акцизов на табак, в том числе на нагреваемый. Вы тоже связываете эти события?

– Изделия с нагреваемым табаком (ИНТ) приобрели популярность среди курильщиков, потому что они менее вредны. Именно по этой причине в развитых странах есть различие в налогообложении табака для ИНТ и сигарет. А у нас в Казахстане акциз за 1 грамм табака одинаков что в сигаретах, что в нагреваемом табаке на одном уровне – 11-13 тенге, при повышении это соотношение составит 15 тенге, это совершенно несправедливо. Бездымный табак дорожает. Вот почему многие уже не могут себе позволить менее вредное "курение" и возвращаются к сигаретам, которые тоже достаточно дороги. Вот и идет на рынок подделка подешевле.

Проблема в том, что в Казахстане не желают видеть различий между менее вредным нагреваемым табаком и сигаретой. В ходе летней парламентской сессии группа депутатов неожиданно выдвинула законопроект по изменению акцизов на никотиносодержащую продукцию. Его приняли всего за неделю без обсуждения с гражданским обществом, с бизнесом.

– Помнится, они мотивировали это увеличением отчислений в казну…

– Они ничего толком не подсчитали. Обещали дополнительные поступления в бюджет от повышения акциза – 49 миллиардов тенге ежегодно. А фактические данные продаж свидетельствуют, что если бы прошлогодний объем реализации ИНТ сохранился, то при повышении акциза в 3,5 раза бюджет получил бы дополнительно только 19 миллиардов тенге. Но и этого не будет, потому что в текущем году акциз на ИНТ уже был повышен на 60% по сравнению с 2021-м, и в результате продажи упали на 35-40%. К примеру, за 6 месяцев текущего года уплаченный акциз за ИНТ составил 8,4 млрд тенге, тогда как за тот же период прошлого года при меньшей ставке акциза уплачено 14 млрд тенге. Если еще в 3,5 раза поднять акциз, то бюджет вообще не получит никаких дополнительных поступлений.

комментарий

Фото: из личного архива Амиржана Калиева

– Кто же в результате выиграет?

– Точно не выиграют курильщики, которым из-за высоких цен так и не удастся перейти на менее вредное употребление никотина. Бюджет тоже не выиграет. В плюсе останутся только сигаретные производители – продажи обычных сигарет уже растут. Спрос пошел вверх – даже контрафакт уже начали завозить. Скоро мы опять станем повально курящей страной…

А ведь сегодня переход курящих на ИНТ и другие бездымные продукты, которые менее вредные, чем сигареты, – это мировой тренд. Производители традиционных сигарет это видят, и их это пугает. Так, если три года назад доля ИНТ на рынке табачной продукции Казахстана составляла всего полтора процента, то сегодня она достигает уже 12. В мире данный тренд развивается на наших глазах. Так, на сегодня в Японии, Великобритании и других развитых странах доля бездымных никотиносодержащих изделий, включая ИНТ, составляет уже более половины табачного рынка. Соответственно, падает доля сигарет: люди не хотят травить себя дымом и переходят на бездымный табак. Сигаретные производители обеспокоены, им нужны продажи.

Хотелось бы заметить, что в ряде развитых стран, где соотношение акциза ИНТ к традиционным сигаретам в пределах 30–40%, перешедшие на ИНТ курильщики больше не возвращаются к сигаретам. Поэтому такой подход выгоден не только бюджету, главное, он работает в интересах здоровья нации.

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